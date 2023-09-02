2023/09/02 | 16:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء بلد جنوبي صلاح الدين حيدر اسماعيل البلداوي، يوم السبت، تفاصيل الحادث المروع الذي خلف عشرات الضحايا والمصابين من الزائرين الأجانب جنوبي المحافظة.

ونقل البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة حادث السير المروع بين قضاءي بلد والدجيل جنوبي صلاح الدين ارتفعت إلى 18 ضحية و11 مصابا اغلبهم من جنسيات ايرانية، وقسم من جنسيات أفغانية وباكستانية.

واضاف ان عدد من الضحايا لم يتم التعرف على هوياتهم لعدم وجود مستمسكات ثبوتية بعد الحادث المروع، مشيرا الى اكمال نقل الجثث الى الطب العدلي وإطلاق حملة تبرع بالدم للمصابين.

وبين البلداوي ان اسباب الحادث هو غفوة سائق خلال السير ليلي ما فقد السيطرة على مركبته والتي انحرفت الى الممر الثاني على طريق بلد - الديل واصطدامها بحافلة أخرى ووقوع الحادث المأساوي.

واوضح ان الزائرين كانوا بطريق العودة من سامراء بعد اداء زيارة الامامين العسكرين ومتجهين الى العاصمة بغداد.

وافاد مصدر امني ليلة أمس الجمعة لوكالة شفق نيوز، بمصرع وإصابة أكثر من 30 زائرا ايرانيا جراء حادث سير مروع جنوبي المحافظة بعد عودتهم من مدينة سامراء.