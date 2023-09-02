2023/09/02 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع وإصابة 8 مدنيين جراء حادث مروري مروع على طريق بغداد – كركوك، ضمن محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "رجلاً وامرأة لقيا مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرون، جراء تصادم عجلتين على طريق كركوك – بغداد، بين قضاء داقوق وطوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "جثتي الضحيتين نُقِلتا إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى طوزخورماتو، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

ويتصدر طريق بغداد - كركوك الحوادث المرورية في العراق، بسبب زخم السير بين باقي المحافظات وإقليم كوردستان.