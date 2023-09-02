2023/09/02 | 16:55 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، القبض على 42 مهربا من منظمي تهريب المهاجرين غرب، وجنوب غربي البلاد.

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وذكر كايا عبر حسابه على منصة "إكس" السبت، أنه تم القبض على 25 شخصا أحدهم أجنبي من منظمي عمليات تهريب المهاجرين في موغلا، خلال عمليات نفذتها فرق الأمن والدرك وخفر السواحل.

وأوضح أن عمليات نفذتها فرق الدرك وخفر السواحل في إزمير، أسفرت عن القبض على 17 شخصا من مهربي المهاجرين، أحدهم أجنبي.

وأكد أن مكافحة الهجرة غير النظامية ستستمر بكل تصميم.

وأرفق تدوينته بفيديو يتضمن مشاهد للعمليات.

MUĞLA VE İZMİR’DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 4️⃣2️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI️#Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; 1️⃣’i yabancı 2️⃣5️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü… pic.twitter.com/G3TFAhYsim — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 2, 2023

"الأناضول"