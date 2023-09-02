اخبار العراق الان

الرئيسيةناس نيوزاخبار العراق السياسية › تركيا تعلن القبض على 42 مهرب مهاجرين (فيديو)

تركيا تعلن القبض على 42 مهرب مهاجرين (فيديو)

تركيا تعلن القبض على 42 مهرب مهاجرين (فيديو)
تركيا تعلن القبض على 42 مهرب مهاجرين (فيديو)
2023/09/02 | 16:55 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، القبض على 42 مهربا من منظمي تهريب المهاجرين غرب، وجنوب غربي البلاد.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر كايا عبر حسابه على منصة "إكس" السبت، أنه تم القبض على 25 شخصا أحدهم أجنبي من منظمي عمليات تهريب المهاجرين في موغلا، خلال عمليات نفذتها فرق الأمن والدرك وخفر السواحل.

وأوضح أن عمليات نفذتها فرق الدرك وخفر السواحل في إزمير، أسفرت عن القبض على 17 شخصا من مهربي المهاجرين، أحدهم أجنبي.

وأكد أن مكافحة الهجرة غير النظامية ستستمر بكل تصميم.

وأرفق تدوينته بفيديو يتضمن مشاهد للعمليات.

"الأناضول"

واصل المتابعة على ناس نيوز