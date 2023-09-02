الديمقراطي الكردستاني يتهم وزيرة المالية بتأخير الرواتب ويتوعدها باجراءات تشريعية

2023/09/02 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

?وزارة المالية العراقية غير ملتزمة بارسال الحقوق المالية لشعب كوردستان، ونحن كحزب لن نسكت على هذا الموضوع





?عضو كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، نهلة أفندي، للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني:

?اتخذت حكومة إقليم كوردستان جميع الإجراءات لتنفيذ قانون الموازنة، بما في ذلك تسليم النفط والتدقيق في الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان، وبشهادة الجانب العراقي.

?وزارة المالية العراقية غير ملتزمة بارسال الحقوق المالية لشعب كوردستان، ونحن كحزب لن نسكت على هذا الموضوع، وبعد انتهاء العطلة البرلمانية واستئناف الجلسات النيابية سنطالب البرلمان بإستدعاء وزيرة المالية ومسائلتها.

?لا يمكن عدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لمدة شهرين، وبحسب مواد الدستور، فإن إقليم كوردستان جزء من العراق وله حقوقه وواجباته الخاصة.