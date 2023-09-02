2023/09/02 | 17:35 - المصدر: واع

بغداد- واعتابع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدداً من مشاريع البنى التحتية في قضاء الزبير بالبصرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى جولة ميدانية في عدد من مشاريع البنى التحتية والخدمية المتكاملة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة"،وأضاف، أن "السوداني اطلع على سير الأعمال في كل من مشروع محطة الكهرباء التحويلية بالزبير (33000- 400) فولت، المرحلة الثانية، ومشروع الماء الصالح للشرب، ومشروع مجاري الزبير/ المرحلة الثانية، الذي يهدف إلى تنفيذ فقرات شبكات المجاري الثقيلة والمطرية، فضلاً عن الاطلاع على عدد من الأعمال الخدمية التي تُنفذ في القضاء، وتتضمن إنارة الشوارع وشبكة المياه الجوفية ومناطق خضراء و أرصفة وتبليط شوارع وتأثيثها، وتزويد الشـوارع بالإشارات المرورية الأفقية والعمودية والتعريفية، وتأهيل (5) محطات للمجاري، ثقيلة ومطرية، يجري العمل فيها بوتيرة متسارعة وجيدة".وتابع، أن "رئيس مجلس الوزراء، التقى خلال الجولة، بالمواطنين من أبناء القضاء، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم وانطباعاتهم عن سير تنفيذ المشروعات، موجهاً المسؤولين في القضاء ببذل أقصى الجهود من أجل حل جميع المشاكل التي تعترض المواطنين".