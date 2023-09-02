2023/09/02 | 18:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

أثارت عبارة كتبها أحد الأشخاص على مجسر في أيسر مدينة الموصل، ردود فعل واسعة عل مواقع التواصل الاجتماعي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

تفاجأ أهالي أيسر الموصل، بعبارة "عطية كان هنا"، التي كُتبت من قبل أحد الأشخاص على جدار مجسّر سنحاريب الذي انتهت فرق الصيانة خلال الأيام القليلة الماضية من إعادة تأهيله وطلائه، العبارة لاقت سيلاً من الانتقادات، فضلاً عن تدوينات توعية للحفاظ على الممتلكات العامة في مدينة الموصل التي شهدت دماراً كبيراً طيلة فترة سيطرة تنظيم داعش عليها وخلال أيام معارك استعادة السيطرة عليها.