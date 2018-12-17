رئاسة الجمهورية "تتبرأ" من مدير الاعلام المستقدم من قبل النزاهة

2023/09/02 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، عن هوية المدير العام المستقدم من قبل هيئة النزاهة، فيما اكدت عدم صلته حاليا برئاسة الجمهورية.

وأشار بيان للرئاسة تلقته "بغداد اليوم" الى، ان "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أعلنت (أمس) صدور أمر استقدام المدير العام لدائرة الإعلام في رئاسة الجمهورية (دون ذكر اسمه)، لامتناعه عن تقديم كشف بذمته المالية دون عذرٍ مشروعٍ، على الرغم من كونه مُكلَّفاً بالإفصاح عن ذمَّـته".

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن "المشار إليه في بيان هيئة النزاهة، هو مدير عام سابق شغل المنصب لمدة قصيرة خلال الدورات السابقة وتم انهاء خدماته ولم تعد له أي صلة برئاسة الجمهورية".

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أعلنت أمس الجمعة، صدور أمر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة الإعلام في رئاسة الجمهوريَّـة السابق.

وقالت النزاهة في بيان ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمراً باستقدام المدير العام لدائرة الإعلام في رئاسة الجمهوريَّة السابق؛ لامتناعه عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، على الرغم من كونه مُكلَّفاً بالإفصاح عن ذمَّـته".

ونوهت الى، إنَّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر الاستقدام؛ وفق أحكام المادة (19/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل".