2023/09/02 | 18:43 - المصدر: كردستان 24

ذكرت قناة كردستان 24 التلفزيونية أن عدداً من المتظاهرين أصيبوا بجروح بعد أن أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين الأكراد في كركوك.

ونزل متظاهرون أكراد تنديداً بمظاهرات عربية وكردية تطالب بمنع تسليم مبنى مقر قيادة العمليات إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتشهد كركوك توتراً متصاعداً في ظل صمت حكومي.

وقال متظاهرون اكراد إنهم سيواصلون مظاهراتهم لحين فتح الطريق الرابط مع أربيل.

ويقول معتصمون عرب وتركمان إنهم باقون لحين ان تتراجع بغداد عن تسليم المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.