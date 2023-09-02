رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمحطة معالجة المياه في قضاء الزبير

2023/09/02 | 18:55 - المصدر: واع

بغداد- واعوضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حجر الأساس لمحطة معالجة المياه في قضاء الزبير.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وضع حجر الأساس لمشروع معالجة المياه الثقيلة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، التي وصلها صباح اليوم السبت".وأضاف البيان، أن" سعة المحطة في المعالجة تبلغ 140 ألف متر مكعب/ يوم، في مرحلة المشروع الأولى، إضافة إلى إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 متر مكعب/ يوم، من المياه المعالجة، تُستعمل لأغراض الري، وستكون للمشروع آثار بيئية إيجابية مباشرة، فضلاً عن توفير المياه لمساحات التشجير وسط المناطق السكنية".