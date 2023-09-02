متظاهرون يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك أربيل

2023/09/02 | 18:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر جمعٌ من أهالي كركوك، يوم السبت، للمطالبة بإعادة فتح طريق أربيل - كركوك بعد تضرر المصالح المعيشية والحياتية.

وقال عضو الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، لقمان عبد اللطيف كاكي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من أهالي كركوك تظاهروا في منطقة (رحيماوه) للمطالبة بإعادة فتح طريق أربيل - كركوك المغلق منذ أسبوع من قبل جهات محدودة أضرّت بمصالح المحافظة".

وأشار إلى أن "المتظاهرين طالبوا بفتح الطريق وإنهاء تعطيل المصالح المعيشية لغالبية السكان وخاصة الكسبة جراء إغلاق الطريق، فيما طوقت قوات الأمن مكان التظاهرة".

بدوره أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "احتكاكاً حصل بين المتظاهرين والقوة الأمنية".

وتشهد كركوك توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية قطع طريق أربيل - كركوك من قبل جهات عربية وتركمانية وفصائل مسلحة رافضة لقرار الحكومة العراقية بإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي تشغله قيادة عمليات كركوك.

إلى ذلك وصل وفد أمني برئاسة قائد العمليات المشتركة للوقوف على تداعيات ومستجدات أزمة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط ترجيحات بحسم الملف خلال الأسبوع الجاري.