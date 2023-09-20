2023/09/02 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عن كركوك محمد كمال لبغداد اليوم:

المواطنون الكرد في مناطقة رحيماوا وهي ثقل الكرد في كركوك تظاهروا للتعبير عن استنكارهم لقطع طريق اربيل كركوك كونه تسبب بمشاكل كثيرة وقطع ارزاق الكثير من التجار وسائقي الشاحنات وسائقي السيارات وهناك موظفين وطلبة وغيرهم.

التظاهرات كانت سلمية لكن تم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين

سقط متظاهر وتوفي نتيجة الإصابة وهناك اصابات بليغة أخرى

نحمل الأحزاب العربية ومحافظ كركوك والحكومة العراقية مسؤولية مايجري في كركوك.

مصدر أمني لبغداد اليوم

الأوضاع الآن متوترة وهناك انتشار لمسلحين في مناطق شيراوه ورحيماوا ومناطق شمال كركوك، تم فرض حظر التجول الآن، ولايسمح بخروج المواطنين، وهناك تعزيزات أمنية كبيرة وانتشار على كافة الطرق الرئيسية