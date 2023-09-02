السوداني يصدر حزمة توجيهات بشأن احداث كركوك

2023/09/02 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت (2 ايلول 2023)، حزمة توجيهات بشأن احداث كركوك، موجها بفرض حظر التجوال وملاحقة "مثيري الشغب"، بحسب تعبيره.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، وجه القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة"، مشدداً على أن "تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية".

البيان اكد ان "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق"، داعياً "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".



