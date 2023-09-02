الوطني الكردستاني يضم صوته للديمقراطي ويحمل القوات الامنية مسؤولية احداث كركوك

2023/09/02 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، القوات الأمنية "مسؤولية" الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك مساء اليوم السبت (2 أيلول 2023).

وذكر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في كركوك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في الوقت الذي تمر فيه محافظة كركوك منذ أيام بوضع حساس للغاية جراء قطع الطريق العام الرابط بينها وبين محافظة أربيل و قطع اوصال و طرقات الاحياء السكنية الواقعة على هذا الطريق و تعذر انتقال المواطنين والموظفين و الطلبة والمرضى عبر هذا الطريق الحيوي الذي يعد الشريان الرابط بين مركز كركوك و الوحدات الادارية التابعة لها".

وأضاف البيان "كنا ننتظر من القوات الأمنية اخذ دورها الوطني في اعادة فتح الطريق وانهاء جميع المظاهر التي باتت تهدد السلم المجتمعي في كركوك، الا اننا نستغرب عدم اتخاذ القوات الامنية اية خطوات ملموسة على الارض لمنع انزلاق الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه والغريب في الامر ايضا عدم معالجة هذا الموضوع بالرغم من مرور عدة ايام على غلق ذلك الطريق مع ما يحصل من استفزازات وممارسات تهدد السلم المجتمعي في الصميم".

وحمل الاتحاد الوطني "القوات الامنية في كركوك مسؤولية حماية ارواح و ممتلكات المواطنين و تدهور الاوضاع في هذه المدينة" مطالباً "القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل العاجل ومتابعة ما جرى ويجري من احداث غير مسؤولة".

وكانت محافظة كركوك، قد شهدت مساء اليوم السبت توتراً أمنيا، تطور الى إطلاق نار من قبل مجهولين، وسط انباء عن وقوع جرحى وقتيل، مع اعلان قيادة الشرطة في المحافظة عزمها فرض حظر للتجوال.

وحمل الحزب الديمقراطي الكردستاني "الأحزاب العربية ومحافظ كركوك والحكومة العراقية مسؤولية مايجري في المحافظة".