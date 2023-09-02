العراق.. قتيل وجرحى بإطلاق نار على متظاهرين في كركوك

2023/09/02 | 20:00 - المصدر: العربية

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية في كركوك بشمال البلاد، أطلقت النار على متظاهرين أكراد يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك-أربيل، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي قوات الأمن بفرض سلطة القانون وإعادة الهدوء في المحافظة.وذكر تلفزيون "(كردستان 24" أن المظاهرة اندلعت احتجاجاً على قيام "أنصار" للحشد الشعبي بإغلاق الطريق.كما قال إن قطع الطريق جاء احتجاجاً على استعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقراته في كركوك.جاء ذلك بعد أيام من قيام مواطنين مناصرين للحشد الشعبي بإغلاق الطريق الواصل بين المحافظتين احتجاجاً على إخلاء مقر عمليات كركوك (مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني سابقاً) وتسليمه للحزب.وأوضحت شبكة "رووداو" الإعلامية أن القوات الأمنية تقوم بإطلاق كثيف على المتظاهرين، مشيرة إلى مخاوف من وقوع اشتباكات مباشرة بين المتظاهرين ومحتجين آخرين.حظر تجوالفي موازاة ذلك، قررت قيادة شرطة محافظة كركوك فرض حظر تجوال في المحافظة على خلفية التوترات.وذكر بيان للقيادة "نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى محلات سكنهم وإخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت