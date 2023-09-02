في كركوك.. مجهولون يعتدون على فريق تطوعي كوردي ساهم بخدمة زوار الأربعينية (صور + فيديو)

2023/09/02 | 20:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض فريق للدفاع المدني من أربيل عاصمة إقليم كوردستان شارك في خدمة زوار الأربعينية، يوم السبت، لاعتداء من قبل مجهولين في محافظة كركوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريق الدفاع المدني والمكون من 12 عجلة وأكثر من 40 منتسباً بينهم مدير الدفاع المدني لأربيل، وبعد انتهاء مساهمته في خدمة زوار الأربعينية في كركوك، توجه عائداً إلى أربيل تعرض لاعتداء من قبل متظاهرين من العرب والتركمان، ما تسبب بإصابات بشرية وأضرار مادية.

وبين أن اثنين من أفراد الفريق كما لحقت أضراراً بثلاث عجلات حيث تعرضت للرشق بالحجارة والضرب بالعصي، مشيراً إلى أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وتمكنت من تفريق المعتدين وتأمين طريق فريق الدفاع المدني.

وتشهد محافظة كركوك توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية قطع طريق أربيل - كركوك من قبل جهات عربية وتركمانية وفصائل مسلحة رافضة لقرار الحكومة العراقية بإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي تشغله قيادة عمليات كركوك.

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، لقمان عبد اللطيف كاكي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من أهالي كركوك تظاهروا في منطقة (رحيماوه) للمطالبة بإعادة فتح طريق أربيل - كركوك المغلق منذ أسبوع من قبل جهات محدودة أضرّت بمصالح المحافظة".

وأشار إلى أن "المتظاهرين طالبوا بفتح الطريق وإنهاء تعطيل المصالح المعيشية لغالبية السكان وخاصة الكسبة جراء إغلاق الطريق، فيما طوقت قوات الأمن مكان التظاهرة".

بدوره أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "احتكاكاً حصل بين المتظاهرين والقوة الأمنية".

إلى ذلك وصل وفد أمني برئاسة قائد العمليات المشتركة للوقوف على تداعيات ومستجدات أزمة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط ترجيحات بحسم الملف خلال الأسبوع الجاري.

وعلى خلفية ذلك، وجهّ القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، القطعات الأمنية في محافظة كركوك بفرض حظر التجوال ومنع حمل السلاح وأن تكون حازمة في اعتقال "المتلاعبين بأمنها" ومن أي جهة كانت.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة".