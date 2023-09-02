"السرعة المفرطة" تنهي حياة شخصين جنوبي العراق

2023/09/02 | 20:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، يوم السبت، بوقوع حادث سير مروع وسط مدينة السماوة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير مروع وقع على الطريق العام أمام جامعة المثنى، وسط مدينة السماوة، نتيجة اصطدام عجلة تسير بسرعة فائقة باحد الأعمدة المنصوبة على الطريق".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى لمصرع شخصين اثنين على الفور، حيث قامت الأجهزة الامنية بنقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".