رئيس الوزراء يفتتح مدرسة في سفوان شيدت على وفق أحدث طرق البناء

2023/09/02 | 20:40 - المصدر: واع

بغداد- واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مدرسة في سفوان شُيدت على وفق أحدث طرق البناء.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مدرسة في ناحية سفوان، بمحافظة البصرة التي وصلها صباح اليوم".وأضاف، أن" المدرسة تتكون من (24) صفاً، نفذتها إحدى الشركات الإماراتية بطريقة البناء الجاهز والسقوف المجوّفة، وهي طريقة جديدة وسريعة تم اعتمادها من قبل محافظة البصرة لأول مرة ضـمن مشاريع البترودولار، التي تضمنت إنجاز العديد من هذه الأبنية المدرسية في مختلف مناطق محافظة البصرة".