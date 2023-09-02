الديمقراطي الكردستاني يكشف مايجري في كركوك

2023/09/02 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عن كركوك محمد كمال، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، بمقتل متظاهر من كرد كركوك، والذين تظاهروا ضد اعتصام العرب وقطع الطريق الرابط مع محافظة اربيل.

وقال كمال لـ"بغداد اليوم"، إن "المواطنين الكرد في منطقة رحيماوا وهي ثقل الكرد في كركوك تظاهروا للتعبير عن استنكارهم لقطع طريق اربيل كركوك كونه تسبب بمشاكل كثيرة وقطع ارزاق الكثير من التجار وسائقي الشاحنات وسائقي السيارات وهناك موظفون وطلبة وغيرهم ممن يحتاجون لسلك هذا الطريق".

وأوضح ان "التظاهرات كانت سلمية لكن تم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، مما ادى لمقتل متظاهر نتيجة الإصابة وهناك اصابات بليغة أخرى".

وحمل كمال "الأحزاب العربية ومحافظ كركوك والحكومة العراقية مسؤولية مايجري في كركوك".

من جانب اخر اكد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، أن "الأوضاع الآن متوترة وهناك انتشار لمسلحين في مناطق شيراوه ورحيماوا ومناطق شمال كركوك"، مبينا انه "تم فرض حظر التجول الآن، ولايسمح بخروج المواطنين، وهناك تعزيزات أمنية كبيرة وانتشار على كافة الطرق الرئيسية".

وجاءت تظاهرات الجماهير الكردية في كركوك، مطالبة بفتح الطريق مع اربيل، والذي تم قطعه من قبل متظاهرين عرب اعتصموا امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، مطالبين بعدم اعادة تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بناء على الاتفاق السياسي بين اربيل وبغداد.