معرض الخريف في أربيل.. سوق بديلة للعائلات ومشاركة فاعلة للعرب (صور)

2023/09/02 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتواصل فعاليات معرض الخريف الدولي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لليوم الثاني على التوالي، حيث يشهد المعرض إقبالا واسعاً من قبل المواطنين المحليين والعرب.

وقال محمد شبرواني - زائر للمعرض - لوكالة شفق نيوز؛ إن "المعرض يوفر فرصة مميزة للعائلات التي تريد التسوق حيث سيجدون مختلف البضائع بأسعار مناسبة وتنافسية".

ويشهد المعرض مشاركة العديد من شركات الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى شركات محلية.

وسجلت الشركات المصرية، حضوراً لافتاً في المعرض، حيث ذكر ابراهيم أحمد - ممثل إحدى الشركات - أن "الإقبال على المعرض ممتاز من قبل المواطنين".

وأضاف: "هذه المرة الخامسة التي نشارك في معرض الخريف بأربيل، إذ نقوم ببيع العديد من المنتجات المحلية المصرية من زخارف ولوحات وتحفيات تعبر عن التراث المصري القديم".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لغاية يوم 11 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.