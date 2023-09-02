2023/09/02 | 23:04 - المصدر: سامسونج

كشفت سامسونج عن استبيان جديد يُبرز أحدث رغبات المستهلكين فيما يتعلق بالتكنولوجيا في المنزل

بغداد، العراق، 2023: عرضت شركة سامسونج للإلكترونيّات اليوم أحدث ابتكاراتها للمنزل المتصل، وذلك خلال مؤتمرها الصحفي IFA 2023، وسلطت الشركة الضوء على رؤيتها لـ SmartThings والمتمثلة بتمكين المستهلكين في مختلف أنحاء أوروبا من منح الأولوية للموضوعات التي يهتمون بها، بدءاً من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة. ويسمح نظام SmartThings باستمرار لمستخدميه البالغ عددهم 285 مليوناً بمواءمة منازلهم وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم، والاتصال والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق واحد.

ويأتي حضور سامسونج في معرض IFA 2023 في الوقت الذي تشارك فيه الشركة أبحاثاً جديدة تتعلق بالمستهلكين، والتي تم إجراؤها في جميع أنحاء أوروبا لفهم الاحتياجات المتطورة للتكنولوجيا في المنزل[1].

وقال بنجامين براون، الرئيس التنفيذي للتسويق في سامسونج أوروبا: "تلتزم سامسونج بشغفها الدائم تجاه ربط مستخدمينا بالأشخاص والأماكن وأنشطة الترفيه والتسلية التي يفضلونها أكثر. سنستمر في الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا للتأكد من أن منظومة SmartThings تنمو وتتطور بطريقة تسمح للأشخاص بإجراء المزيد من الاتصالات المهمة."

تعزيز تجربة المنزل

يتيح تطبيق SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يساعدهم على الاستمتاع بالترفيه السلس بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتهم، ولا تزال منازلنا في مختلف أنحاء أوروبا أكثر أهمية من أي وقت مضى لأنها تلعب أدواراً متعددة كل يوم، من المكاتب إلى أماكن الاسترخاء والترفيه. ويوافق سبعة من كل عشرة مستهلكين (71%) على أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي على حياتهم اليومية، بما في ذلك كيفية تفاعلهم مع أصدقائهم وعائلاتهم، وقيامهم بالأعمال المنزلية واستمتاعهم بهواياتهم¹

ويمكن للشغوفين بالطعام الآن ربط أنفسهم بشكل كامل بمتعة الطهي وتناول الطعام مع Samsung Food، التطبيق الجديد المتكامل للبحث عن الوصفات وحفظها ومشاركتها، والتحضير للوجبات والطهي وتسوق البقالة. وقد تم الإعلان عن Samsung Food خلال المؤتمر الصحفي، ويتوفر اليوم في 104 دول بثماني لغات، ويضع المعرفة الغذائية العالمية في متناول أيدي المستخدمين، مما يمكّنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بالطعام والصحة والطهي المناسبة لهم. كما يتصل التطبيق بمطابخ المستخدمين ويرسل على الفور الوقت ودرجة الحرارة المناسبة إلى فرن سامسونج المتوافق الخاص بهم، ومع أكثر من 160 ألف وصفة يوفّرها التطبيق، سيحظى المستخدمين بتجربة شيء جديد للطهي على الدوام.

وبحلول نهاية العام، وباستخدام Food AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي ستوفر Samsung Food وصفات مخصصة تعكس المتطلبات الغذائية للمستخدمين، مثل تحويل الوصفات إلى نسخة نباتية في بضع نقرات فقط. وفي تحسين آخر من المقرر أن يتم في وقت لاحق من هذا العام، سيتم ربط التطبيق مع Samsung Health بحيث يمكن ملاءمة خطط الوجبات المخصصة لتناسب تفضيلات ومتطلبات النظام الغذائي، بالإضافة إلى دعم المستخدمين في الوصول إلى أهدافهم الصحية. وفي عام 2024 سيستخدم تطبيق Samsung Food الصور الملتقطة للوجبات باستخدام تقنية Vision AI، للتحقق من المعلومات الغذائية والتعرف على المكونات والتوصية بأفضل الوصفات لاستخدامها.

وتحافظ سامسونج على التزامها الراسخ تجاه تعزيز قطاع الترفيه، انطلاقاً من كونها العلامة التجارية الأولى للتلفزيونات لمدة 17 عاماً على التوالي[2]. وقد أكملت الشركة تشكيلة شاشاتها الفائق مع إطلاق Neo QLED 8K و4K Q80C مقاس 98 بوصة، فيما تخطط لجلب مجموعتها الكاملة من شاشات Micro LED إلى أوروبا بحلول نهاية العام، مما يوفر تبايناً مذهلاً وتفاصيل رائعة توفّر للمشاهدين تجربة مشاهدة غامرة سواء على مستوى اللعب أو مشاهدة الأفلام.

واحتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس ديزني، أعلنت سامسونج عن إطلاق شاشة The Frame – Disney100 Edition. تتميز بحواف معدنية فضيّة بلاتينية المميزة من Disney 100، وجهاز تحكم عن بعد فريد من نوعه مستوحى من شخصية ميكي ماوس. كما أنها تأتي مع 100 قطعة فنية من استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، ومارفيل، ولوكاسفيلم، وناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة إلى الصور الكلاسيكية لميكي وميني وودي وسندريلا وغيرهم الكثير. ويمكن للمستخدمين أيضاً عرض صورهم العائلية للحصول على بيئة منزلية خياليّة.

كما تم الإعلان أيضاً في المؤتمر الصحفي عن الإطلاق العالمي لجهاز The Freestyle 2nd Gen، حيث يوفر جهاز العرض المحمول متعدد الاستخدامات تجربة شاشة كبيرة في أي مكان يختاره المستخدم من الحائط إلى السقف. توفر ميزة Smart Edge Blending تجارب شاشة أفقية وعمودية، إذ يمكن توصيل جهازي عرض Freestyle من الجيل الثاني لتوفير تجربة مشاهدة بانورامية مقاس 160 بوصة، وتجربة عرض رأسية مقاس 120 بوصة. علاوة على ذلك، ومع الوصول الكامل إلى Samsung Gaming Hub، يمكن لمستخدمي Freestyle 2nd Gen الاستمتاع بأكبر الألعاب من شركاء سامسونج لبث الألعاب.

وبالشراكة مع Xbox وBethesda Softworks، باتت لعبة Starfield المخصصة للعب الأدوار المذهلة من الجيل التالي والتي تدور أحداثها بين النجوم متوفّرة ضمن هذه الميّزة. ويمكن اللعب من خلال Samsung Gaming Hub مع عضوية Xbox Game Pass Ultimate، دون الحاجة إلى وحدة تحكم.

خطوات صغيرة من أجل كوكبنا

تلتزم سامسونج بتطوير المنتجات والخدمات التي تساعد الأفراد على توفير المال واتخاذ خطوات من أجل كوكب أفضل. وتحظى هذه المواضيع بمكانة عالية في جدول أعمال المستهلكين أيضاً، حيث يقول أكثر من ثلاثة أرباعهم (77%) أنهم يبحثون عن منتجات تقنية توفر الطاقة، وليس فقط لتوفير المال، بل من أجل البيئة أيضاً4. ويرى الثلثان (67%) أيضاً أنه من المهم أن تتمكن أجهزتهم التالية من الاتصال بتطبيق يسمح لهم بمراقبة استهلاكهم للطاقة ودفعهم نحو تقليله.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا[3]، أعرب 72% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم بشأن تكلفة تشغيل الأجهزة في منازلهم[4]. وللحدّ من ذلك، يمكن لـ SmartThings Energy مساعدة المستخدمين على تحسين الطاقة المستخدمة عبر أجهزتهم لتناسب احتياجاتهم فقط. على سبيل المثال، يتيح لك وضع الطاقة المعزّز بالذكاء الاصطناعي " AI Energy" في SmartThings Energy مراقبة استهلاك الطاقة في غسالتك وتقليله بنسبة تصل إلى 70%[5] عن طريق استخدام تكنولوجيا Ecobubble للغسل باستخدام الماء البارد بدلاً من الدافئ.

كما أبرمت سامسونج شراكة مع منظمة Ocean Wise العالمية التي تركّز جهودها للحفاظ على المحيطات، وشركة "باتاغونيا" الشركة العالميّة الرائدة في مجال الملابس لإيجاد حلول لمشكلة تساقط الألياف الدقيقة. وتعد وحدة الترشيح Less Microfiber™ عبارة عن مرشح خارجي للغسالة يعمل على تقليل ما يصل إلى 98% من انبعاثات المواد البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن دورات الغسيل[6]. وفي معرض حديثه في IFA، قال تشارلي كوكس، مدير حلول المواد البلاستيكية الدقيقة في Ocean Wise: "من خلال شراكتنا مع سامسونج وباتاغونيا، تفتخر Ocean Wise باكتشافها طريقة لوقف تدفق الألياف الدقيقة إلى المحيط. ومن خلال ابتكارات مثل مرشح الألياف الدقيقة، يمكننا تمكين الأفراد من تقليل آثار هذه المواد في المنزل، ليكون بمثابة حل يومي بسيط سيعود بالنفع على محيطاتنا."

وتمثل تقنيات التدفئة مثل المضخات الحرارية سوقاً سريع النمو، وتأتي سامسونج في طليعة هذا النمو، وقد شهدت مضخاتها الحرارية المبتكرة بمصدر الهواء نمواً غير مسبوق بنسبة 97% في المبيعات منذ عام 2022[7]. وتعمل هذه المضخات مع خزانات المياه الساخنة المنزلية أو مع ClimateHub من سامسونج، لتجعل منزلك مريحاً طوال العام بغض النظر عن حالة الطقس. ويمكنها أيضاً الاتصال بمنظومة SmartThings، بحيث يمكن مراقبة استخدامها للطاقة وتخصيصه ليناسب البيئة المفضلة للمستخدم[8]. وتعتبر EHS Mono R290 أحدث إضافة إلى مجموعة سامسونج من حلول المضخات الحرارية أحادية الكتلة ذات درجة الحرارة العالية، وسيتم إطلاقها في سبتمبر.

تتطور رحلة سامسونج باستمرار حيث تهدف إلى تصميم التكنولوجيا التي تساعد الأشخاص على تحقيق أقصى استفادة من يومهم مع اتخاذ خطوات صغيرة لتقليل التأثير البيئي. وتتميز سلسلة Galaxy Z Flip5[9] و Fold5[10] وGalaxy Tab S9[11] بمجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الألومنيوم والزجاج والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها والتي يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة في المحيط وبراميل المياه وزجاجات PET. بدورها تشتمل أيضاً سلسلة Galaxy Watch6 على مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك. وتأتي جميع ابتكارات Galaxy هذه في صناديق تغليف مصنوعة باستخدام مواد ورقية مُعاد تدويرها[12].

الحفاظ على أمان منزلك

تدرك سامسونج الطمأنينة والراحة التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الذكية عبر الأجيال، وقد كان معيار الأمان موضوعاً ناشئاً من البحث الذي تم إجراؤه. فمراقبة منازلهم أثناء عدم تواجدهم هناك (54%)، والشعور بالأمان عندما يكونون في المنزل بمفردهم (39%)، والحفاظ على سلامة أسرهم عندما يكونون خارج المنزل (39%)؛ تعتبر من فوائد السلامة الرئيسية للتكنولوجيا الذكية[13].

وتتضمن منظومة SmartThings مجموعة من الشركاء الملتزمين بمساعدة الأشخاص في الحفاظ على منازلهم وعائلاتهم آمنين، يشمل شركة Yale، وهي علامة تجارية رائدة في مجال أمن المنازل، حيث تتيح مزايا Linus® Smart Lock وSmart Opener الجديد للبوابات والمرآب إمكانية قفل أبوابها عن بُعد عبر التطبيق لضمان الأمان وراحة البال لجميع أفراد الأسرة.

إطلاق العنان للمستقبل عبر التكنولوجيا الذكية

تستثمر سامسونج في مستقبل يعتمد على الإمكانيات التي تستطيع التكنولوجيا تعزيزها وفتح الآفاق لها. ومن ذلك توجّهها نحو جعل تكنولوجيا المنازل الذكية متاحة بسهولة أكبر. ويُظهر البحث أن ربع الأوروبيين يعتبرون إدراج التكنولوجيا الذكية عاملاً رئيسياً في الرغبة التي تدفعهم تجاه منزلهم التالي، وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إن المنازل الذكية التي تعمل بكامل طاقتها جذابة (77%)12.

وانسجاماً مع ذلك؛ تعمل سامسونج على تحويل هذه الاحتمالات إلى حقيقة وهي تؤمن بقوة التعاون عندما يتعلق الأمر بدفع هذه الرؤية إلى الأمام. ومن خلال الشراكة مع ABB Smart Buildings وSMA، الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير تكنولوجيا أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين، تأمل سامسونج في ربط الأشخاص بشكل أوثق بمنازلهم من خلال دمج إمكانيات التكنولوجيا الذكية في المنازل قبل شرائها. ومن خلال دمج منتجات ABB وSMA في SmartThings Energy، يمكن أن تصبح المنازل أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، الأمر الذي يوفّر العديد من المزايا مثل: القدرة على تشغيل الأجهزة في الوقت الأمثل، وتتبع استخدام الطاقة لضبط الاستهلاك بناءً على أسعار الطاقة وأنماط الاستخدام، وتحسين استخدام الطاقة بناءً على إنتاج الطاقة الشمسية.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والكاميرات والأجهزة المنزلية الرقمية والطابعات والمعدات الطبية وأنظمة الشبكات وأشباه الموصلات وحلول الإضاءة إل إي دي . LEDللحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: news.samsung.com

[1] تم إجراء الدراسة بالتعاون مع Opinium وشملت العينة 2500 شخص بالغ من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. أجري الاستطلاع في الفترة ما بين 28 يوليو و1 أغسطس 2023.

[2] تصدّرت سامسونج سوق التلفزيونات باعتبارها العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للتلفزيون لمدة 17 عاماً متتالياً من قبل Omdia

[3] GreenMatch. https://www.greenmatch.co.uk/blog/energy-prices-europe

[4] تم إجراء الدراسة بالتعاون مع Opinium وشملت العينة 2500 شخص بالغ من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. أجري الاستطلاع في الفترة ما بين 28 يوليو و1 أغسطس 2023

[5] استناداً إلى الاختبار الداخلي الذي تم إجراؤه على طراز WW11BB944AGB على غسل القطن بدرجة حرارة 40 درجة مع تشغيل وضع AI Energy (تقليل درجة الحرارة) مقارنة بعدم استخدام وضع AI Energy. لا يمكن تشغيل وضع الطاقة AI إلا عند 40 درجة أو أقل

[6]يلتقط حوالي 89-98%؛ وقد تم اختباره معملياً باستخدام حمولة 2 كجم من القماش الصناعي في الغسالة WW90T734DWH وWF24A9500KW.

[7] مقارنة بمبيعات يناير - أغسطس 2022

[8] تطبيق SmartThings متاح على أجهزة Android وiOS. يتطلب الاتصال بالإنترنت عبر Wi-Fi وإنشاء حساب Samsung. بعض الطرز تتطلب مجموعة Wi-Fi منفصلة لتوصيل SmartThings

[9] Galaxy Z Flip5: 15 مكوناً من مكونات الجهاز التي تحتوي على 10% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك أو الألمنيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاك كحد أدنى، أو بمعدل 28% من الألمونيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاك. أو زجاج Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 بمتوسط 22% من الزجاج المعاد تدويره قبل الاستهلاك. تتضمن هذه المكونات مفتاح الصوت، وحدة السماعة (العلوية والسفلية)، الجزء العلوي الخلفي، غطاء موصل الشاشة، كابل FPCB RF ، الوسط الخلفي، الصندوق الأمامي (الرئيسي)، الجزء الأمامي (الفرعي) ، مفتاح الصوت ، مفتاح الإصبع، جهاز الاستقبال Deco، موصل إلى حامل الموصل، علبة SIM ، نافذة فرعية ، زجاج خلفي

[10] Galaxy Z Fold5: 15 مكوناً من مكونات الجهاز التي تحتوي على 10% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك أو الألمنيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاك كحد أدنى، أو بمعدل 28%من الألمنيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاك. أو زجاج Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 بمتوسط 22% من الزجاج المعاد تدويره قبل الاستهلاك. تشتمل هذه المكونات على قوس FPCB لمفتاح الصوت، ووحدة السماعة العلوية (العلوية والسفلية)، ووحدة السماعة السفلية (العلوية والسفلية)، وموصل شاشة الغطاء، والهيكل الأمامي (الرئيسي)، والغطاء الأمامي (الفرعي)، والهوائي (الفرعي)، والهوائي (الرئيسي)، مفتاح الصوت، قوس مفتاح الإصبع، علبة SIM ، موصل بحامل الموصل، ديكور الكاميرا (علوي وسفلي)، نافذة فرعية، زجاج خلفي

[11]- Galaxy Tab S9 Ultra 17 مكوناً من مكونات الجهاز التي تحتوي على 10% كحد أدنى من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، أو الألمنيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاك، أو ما معدله 22% من الزجاج المعاد تدويره قبل الاستهلاك. وتتضمن هذه المكونات حامل الكابلات، وشاحن القلم Deco، ووحدة السماعة العلوية اليسرى، ووحدة السماعة العلوية اليمنى، ووحدة السماعة السفلية اليسرى، وحدة السماعة السفلية اليمنى، والغطاء الخلفي، وقوس العلبة، وقوس المفتاح، ودعم PCB العلوي وفي المنتصف، وحامل الكابلات من الأسفل، علبة بطاقة SIM، ومفتاح الصوت، والمفتاح الجانبي، وتزيين الكاميرا والنافذة الرئيسية

[12] يشمل استخدام الورق المعاد تدويره بنسبة 100% صندوق وحدة تغليف المنتج، وواقي الغطاء، والصندوق اليدوي، وحزام DLC

[13] تم إجراء الدراسة بالتعاون مع Opinium وشملت العينة 2500 شخص بالغ من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. أجري الاستطلاع في الفترة ما بين 28 يوليو و1 أغسطس 2023