رئيس العراق يدعو للامتناع عن استخدام القوة في كركوك

2023/09/02 | 23:05 - المصدر: العربية

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، كل الأطراف المعنية بالتطورات في كركوك للامتناع عن أي استخدام للقوة أو التهديد بها.كما دعا "الجميع لتغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى، وعدم فسح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية لخلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"."ضبط الأمن وسيادة القانون"وحث الرئيس العراقي الحكومة الاتحادية وقوات الأمن "للتدخل الجاد للسيطرة على الوضع في كركوك وضبط الأمن وسيادة القانون".إلى هذا، قتل مدني على الأقل، وأصيب ثمانية آخرون، اليوم السبت، حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك في شمال العراق وحيث فرضت السلطات حظرا للتجوال، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.قتيل وإصاباتوأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف لوكالة "فرانس برس" أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا إلى أن الجرحى "بينهم عنصر أمني أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة".كما لفت المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني إلى سقوط "قتيل وخمسة جرحى"، بحسب ما نقلت