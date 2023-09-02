قتيلان وجرحى بتظاهرات في كركوك.. وفرض حظر للتجوال

2023/09/02 | 23:05 - المصدر: العربية

أفاد تلفزيون (كردستان 24) اليوم السبت بمقتل شخص ثان متأثرا بإصابته في أحداث محافظة كركوك بشمال العراق. وذكر التلفزيون في وقت سابق اليوم أن متظاهرا قتل وأصيب آخرون إثر إطلاق النار على متظاهرين في كركوك طالبوا بإعادة فتح طريق رئيسي يربط المحافظة بأربيل.واندلعت في وقت سابق صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك وحيث فرضت السلطات حظرا للتجوال، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف لوكالة "فرانس برس" أن هوية الضحية الأول لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا إلى أن الجرحى "بينهم عنصر أمني أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة".كما لفت المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني إلى سقوط "قتيل وخمسة جرحى"، بحسب ما نقلت عنه قناة "كردستان 24" الإقليمية.وضمت التظاهرات سكانا من الأكراد من جهة، وآخرين من العرب والتركمان من جهة أخرى.توتر أمنيوانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لإرغام المتظاهرين الأكراد على التفرق. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.من جانبه، طالب رئيس حكومة