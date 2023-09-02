شرطة كركوك: نحمي جميع ابناء المدينة بدون تمييز.. وسنلاحق حاملي السلاح

2023/09/02 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اوضحت قيادة شرطة كركوك، مساء اليوم السبت (2 ايلول 2023)، بأنها تعمل بمهنية وتحمي كافة أبناء المدينة بدون تميز، وأنها لن نسمح لأي جهة بزعزعة أمن المدينة.

وقال بيان للقيادة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "شرطة كركوك تعمل بمهنية وتحمي كافة أبناء المدينة بدون تميز"، مؤكداً "تواجد كافة أمري القوات في قواطع المسؤولية لحماية المتظاهرين".

واضاف، ان "ما فعله بعض المندسين لايمثل التعايش السلمي بين أبناء المدينة، وقواتنا الأمنية من الجيش وكافة المفاصل تقف في صفوف ابناء المحافظة على حد سواء لحمايتهم وفق توجيهات وزير الداخلية"، مشدداً على "عدم السماح لأي جهة بزعزعة أمن المدينة وسيتم أتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح وسنحرك شكوى جزائية بحقهم".