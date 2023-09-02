رئيس أركان الجيش يصل إلى كركوك بعد الأحداث الأخيرة

2023/09/02 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، عن وصول رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن، عبد الأمير رشيد يار الله الى محافظة كركوك عبر مطارها الدولي، على خلفية الأحداث الأخيرة.

يشار الى ان محافظة كركوك، قد شهدت مساء اليوم السبت، توتراً أمنيا، تطور الى إطلاق نار من قبل مجهولين، أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى.

يشار الى ان يارالله، كان قد زار كركوك صباح اليوم يرافقه معاونه للعمليات وقائد القوات البرية، للإطلاع على مجمل الأوضاع الأمنية وانتشار القطعات، لكنه عاد للمحافظة بعد تطورات مساءً اليوم.

وعلى الفور وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، "بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق".

كما وجه السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية الأحداث" مؤكدا على "محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة".