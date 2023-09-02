السوداني يبحث الأوضاع في كركوك باتصالين هاتفيين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس إقليم كردستان العراق

2023/09/02 | 23:25 - المصدر: رئيس الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني، في اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة.

كما بحث سيادته، باتصال آخر مع رئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجيرفان بارزاني، الأوضاع في محافظة كركوك، حيث جرى التشديد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أي عناصر غير مسؤولة، تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآخي للمحافظة، بعد أن شهدت هزيمة الإرهاب، وأثبت أهلها الكرام، من كل أطياف الشعب العراقي، أنها المدينة النموذج للتعايش السلمي والتآخي.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء توجيهاتهِ للجهات المتخصّصة بإجراء التحقيق لمعرفة من تسبب بوفاة أحد المواطنين وإصابة آخرين.

••••• المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 2-أيلول-2023