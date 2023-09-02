السوداني يهاتف رئيسي الحزب الديمقراطي والاقليم بشأن اوضاع كركوك

2023/09/02 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت (2 أيلول 2023)، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستان مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لبحث اوضاع واحداث كركوك.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن السوداني أكد مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، "تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة".





من جانب اخر، بحث السوداني باتصال آخر مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، "الأوضاع في محافظة كركوك"، حيث جرى "التشديد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أي عناصر غير مسؤولة، تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآخي للمحافظة، بعد أن شهدت هزيمة الإرهاب، وأثبت أهلها الكرام، من كل أطياف الشعب العراقي، أنها المدينة النموذج للتعايش السلمي والتآخي"، بحسب البيان.





وأكد السوداني "توجيهاته للجهات المتخصّصة بإجراء التحقيق لمعرفة من تسبب بوفاة أحد المواطنين وإصابة آخرين".



