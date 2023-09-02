2023/09/02 | 23:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

وجّه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة تحقيقة لمعرفة ملابسات وفاة مواطن وسقوط عدد من الجرحى خلال أحداث كركوك الأخيرة.

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وذكر اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2023)، أنه "وجه القائد العام بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية ألاحداث التي وقعت اليوم السبت، في محافظة كركوك".

وأضاف، "كما أكد السوداني على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".