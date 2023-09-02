2023/09/02 | 23:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

حذّر مصر الرافدين، السبت، من صفحات مزورة تتناول اخبار كاذبة وتدعو لعدم تداولها.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2023)، "تتداول بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر أخباراً كاذبة تتعلق بالسلف والقروض وباقي نشاطات مصرف الرافدين، ويحذر المصرف من التعاطي مع صفحات ومواقع وروابط مزورة تحمل اسم المصرف توهم المواطنين بمعلومات غير صحيحة لغرض ابتزازهم او النصب عليهم".

وأضاف البيان، "ويهيب المصرف بتوخي الدقة ومراعاة المصداقية وعدم تصديق الاخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها وقنواتها الرسمية التابعة للمصرف حصرا التي تقوم بنشر اخبار حول مصرف الرافدين".

وتابع، "وسيقوم المصرف بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمه او ينشر اخباراً مفبركة عنه وان المصرف لا يتحمل مسؤولية المنشورات ويدعو الى استقاء المستجدات والرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة من المصرف ومواقعه الرسمية او مراجعة قسم التوعية المصرفية في الادارة العامة لتقديم الشكاوى والاستفسار او مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد وجميع المحافظات".