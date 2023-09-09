يحملون صورة الحبيب.. القبض على خمسة أشخاص ينتمون لمجموعة متطرفة في بغداد

2023/09/03 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، القبض على خمسة شباب ينتمون "لمجموعة دينية متطرفة" في العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان "قوة أمنية من فوج شرطة طوارئ بغداد/ الكرخ، ألقت القبض على خمسة شباب تتراوح مواليدهم من (2005 و2006) في منطقة البياع وهم متطرفون دينيا ويحملون لافتات تحمل لعنا لرموز دينية وتاريخية، فضلا عن صورة لرجل الدين ياسر الحبيب".

وأشار المصدر الى "نقل المتهمين الى أحد المراكز الأمنية وفق إجراء أصولي".