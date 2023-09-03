2023/09/03 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-أربيل

طالبت مجموعة من أبناء المناطق المتنازع عليها، والقاطنين في كردستان وزارة التعليم العالي في الاقليم بإزالة "العقبات" والشروط التي تحول بينهم وبين الحصول على مقاعد في الدراسات العليا بجامعات الاقليم، وذلك بعد أن خصصت وزارة تعليم الاقليم نسبة من المقاعد لابناء المناطق المتنازع عليها في الدراسات العليا، لكن وفق شرطين، يمنعان العديد من المتقدمين من فرصة الحصول على المقاعد.





وقال وشيار داوودي ممثل عن المتقدمين للدراسات العليا من المناطق المتنازع عليها في حديث لـ"بغداد اليوم" إننا "قدمنا للدراسة في جامعات الإقليم، وجميع مستمسكاتنا وهي بطاقة الانتخابات وبطاقة السكن والبطاقة الوطنية مع البطاقة التموينية تؤكد اننا من المناطق المتنازع عليها، ونازحون في كردستان من أزمان مختلفة مابين عام 1990 الى احداث 16 اكتوبر عام 2017 وما بعدها"، مبينا انه "الآن وبسبب تلك الأحداث نعيش في اقليم كردستان لكن مستمسكاتنا مازالت من المناطق المتنازع عليها".





وأضاف أن "عددنا تقريبا 70 متقدما قدمنا للدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه في وزارة التعليم العالي بحكومة كردستان والوزارة حددت نسبة من المقاعد للمتقدمين من تلك المناطق وهذا قرار جيد، لكن وضعت أمامنا شروطا معرقلة وهي بأن يقدم المتقدمون من تلك المناطق تعهدا يثبت بأنهم مازالوا يعيشون في المناطق المشمولة ضمن المادة 140 المتنازع عليها، لكن نحن كنازحين في كردستان غادرنا منازلنا في تلك المناطق، منها في سنوات الحرب على داعش ولم نعد الى مناطقنا لذلك ان وجود هذا التعهد، سيسبب لنا المشاكل ويحرمنا من هذا الاستحقاق".





وأشار إلى أن، "هناك شرطا اخر في التعهد وهو بأن يكون المستفيد من المقاعد المخصصة للمناطق المتنازع عليها بأن لا يكون موظفا لدى حكومة الإقليم، وهذه ستخلق مشكلة كبيرة لنا ايضا، لذلك سيحرمنا هذان الشرطان من الحصول على المقاعد الدراسية في الاقليم".





والجدير بالذكر ان الدستور العراقي منح حرية السكن لأي مواطن في اي منطقة بدون قيد او شرط، الامر الذي دفع المتقدمين للمطالبة "من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة كردستان ارام محمد وأعضاء مجلس الوزارة بأن يتعاملا مع مشكلتهم هذه بروحه الأبوية التي يتعاملون بها مع الجميع ويزيلوا هذا التعهد حتى يتسنى لهم الاستفادة من القرار ويلتحقوا بالدراسات العليا مع زملائهم الآخرين".





وكانت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان قد أصدرت استثناءات لمجموعة من المتقدمين في الدراسات العليا بجامعات الإقليم لشمولهم بالقبول، من بينهم أبناء الشهداء وعوائلهم وعوائل المؤنفلين وأبناء المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.