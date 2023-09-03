الاطار التنسيقي يدعو للابتعاد عن الخطاب المتشنج.. ويؤكد دعمه لاجراءات السوداني

2023/09/03 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا الاطار التنسيقي مساء يوم السبت (2 أيلول 2023)، الى الابتعاد عن لغة التشنج في كركوك، فيما اعلن دعمه الكامل لاجراءات حكومة محمد شياع السوداني لضبط الاوضاع الامنية والاستقرار في المحافظة.

وقال الاطار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نُتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في محافظة كركوك ، من تظاهرات واحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى سقوط ضحايا و إصابة عدد من المواطنين، وتعرض عددٍ من الممتلكات الخاصة الى الحرق والدمار".

وأكد ان "العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الاطراف والمكونات في المدينة، ونعرب عن دعمنا لكل الاجراءات الحكومية التي اوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الاوضاع الامنية والاستقرار في المحافظة".

ودعا "كل القوى السياسية الى الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، مؤكدين ان استقرار محافظة كركوك مسؤولية الجميع".







