وكيل وزارة النفط يستجيب لمناشدة "أرملة" ويرفع خطر الموت عن ابنها في الهند

2023/09/03 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، باستجابة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير لمناشدة امرأة “أرملة” بدون أي معيل من أجل إنقاذ حياة ابنها بإجراء عملية جراحية عاجلة له في الهند.





وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "امرأة أرملة وجهت مناشدة الى وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير من أجل إنقاذ حياة ابنها الذي يتواجد في الهند حاليا وهو بأمس الحاجة لعملية جراحية عاجلة تنقذ حياته".

وأكد أن "وكيل وزارة النفط استجاب لمناشدة المرأة على الفور بتأمين تكاليف العملية في الهند مع مصاريف الفندق والعلاج أيضا".

وأوضح أن "المرأة تتواجد في الهند حاليا وكانت تواجه مشكلة كبيرة في الهند وهي انها صرفت كل أموالها هناك بعد أن أبلغها الأطباء بضرورة اجراء عملية عاجلة لإزالة ورم في ساق ابنها فجاءت استجابة الوكيل أشبه ما تكون بالمنقذ لها ولابنها".

وأضاف أن "الأم معدومة الحال جدا وتسكن الإيجار وليس لها أي معيل وكانت قد فقدت في وقت سابق احد أطفالها بسبب عدم امتلاكها تكاليف علاجه البالغة نحو 2 مليون دينار عراقي"