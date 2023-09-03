2023/09/03 | 00:30 - المصدر: الفرات نيوز

الإطار التنسيقي: نؤكد أن العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الأطراف والمكونات في كركوك

الإطار التنسيقي: نعرب عن دعمنا لكل الإجراءات الحكومية التي أوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الأوضاع الأمنية والاستقرار في المحافظة

الإطار التنسيقي: ندعو كل القوى السياسية إلى الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

الإطار التنسيقي: استقرار محافظة كركوك مسؤولية الجميع