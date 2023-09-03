الإطار التنسيقي يدعو القوى السياسية إلى الابتعاد عن الخطاب المتشنج بشأن كركوك

2023/09/03 | 00:35 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا الإطار التنسيقي، جميع القوى السياسية الى الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في كركوك.وذكر الإطار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نُتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في محافظة كركوك ، من تظاهرات واحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى سقوط ضحايا و إصابة عدد من المواطنين، وتعرض عددٍ من الممتلكات الخاصة الى الحرق والدمار ".وأكد ان "العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الاطراف والمكونات في المدينة ، ونعرب عن دعمنا لكل الاجراءات الحكومية التي اوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الاوضاع الامنية والاستقرار في المحافظة"، داعيا كل القوى السياسية الى "الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، مؤكدين ان استقرار محافظة كركوك مسؤولية الجميع ".