رئيس أركان الجيش يعقد اجتماعا أمنيا موسعا في كركوك

2023/09/03 | 01:20 - المصدر: واع

بغداد – واععقد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يارالله، اجتماعا امنيا موسعا في محافظة كركوك.وذكر بيان لمحافظة كركوك تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير رشيد يارالله عقد اجتماعا امنيا موسعا في محافظة كركوك بمقر قيادة العمليات ، محافظ كركوك راكان سعد الجبوري رئيس اللجنة الامنية العليا ،ومساعد وكيل وزير الداخلية للاستخبارات وقائد القوات البرية وعددا من القيادات العسكرية وقائد العمليات وقادة الفرق في كركوك وقائد الشرطة ومدراء الاجهزة الامنية الاستخبارية في كركوك" .وقال يار الله، " وصلنا بتوجيه من رئيس الوزراء لإعادة الأمن لكركوك والوقوف على الاحداث التي جرت".