بعد وقوع ضحايا وإصابات.. كركوك تعلن "التريث" بإخلاء مقر العمليات مقابل إنهاء الاعتصام

2023/09/03 | 01:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، يوم الأحد، التريث في إخلاء مقر العمليات في المحافظة، والمقرر تسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني كمحل تواجد، وذلك بعد أعمال عنف شابت تظاهرات تسبب بوقوع ضحايا وإصابات.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نعلن التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، والتوجه الى المتظاهرين امام مقر القيادة، والحديث معهم عن توجيه رئيس الوزراء".

وأضاف أن المتظاهرين "قرروا سحب الخيم وانهاء اعتصامهم وفتح الطريق".

وفي وقت سابق من مساء السبتو سقط ضحية واحدة على الأقل وأصيب آخرون، خلال أعمال عنف رافقت احتجاجات لجمع من أهالي كركوك، للمطالبة بإعادة فتح طريق أربيل- كركوك المغلقة بسبب اعتصام، احتجاجاً على قرار عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمحافظة.

وتشهد كركوك توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية قطع طريق أربيل - كركوك من قبل جهات عربية وتركمانية وفصائل مسلحة رافضة لقرار الحكومة العراقية بإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي تشغله قيادة عمليات كركوك.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني القطعات الأمنية في محافظة كركوك بفرض حظر التجوال في محافظة كركوك ومنع حمل السلاح وأن تكون حازمة في اعتقال "المتلاعبين بأمنها" ومن أي جهة كانت.