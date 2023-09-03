تقدم: ندعم خطوات رئيس الوزراء الرامية لحفظ الأمن في كركوك

2023/09/03 | 02:25 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد تحالف تقدم، دعمه لخطوات رئيس مجلس الوزراء الرامية لحفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين في كركوك.وذكر التحالف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتابع بقلق واهتمام كبيرين ما يدور في محافظتنا العزيزة كركوك من توترات واشكالات تهدد استقرار المحافظة ان لم يتم تلافيها وتطويقها بحكمة اهلها وبجهود القيادات السياسية والاجتماعية كافة".وأضاف: "ندعم خطوات رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين، بهدف تفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر، ومنع دخول المحافظة في دوامة الخلافات والفوضى التي لن يستفيد منها إلا أعداء الاستقرار وتجار الأزمات"، داعيا الجميع الى تغليب مصلحة كركوك والوطن، واللجوء إلى الحوار المباشر وتحكيم العقل ، وتعزيز سيادة القانون".وتابع: " كما ندعو القائد العام للقوات المسلحة لاخذ زمام المبادرة من خلال الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتحقيق وفرض الأمن في المحافظة".وأكد التزامه الكامل بورقة الاتفاق السياسي ، ودعم فقرات البرنامج الحكومي الذي نال ثقة أعضاء مجلس النواب عند تشكيل الحكومة العراقية، داعيا جميع الأطراف الى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي كاملا غير مجتزأً، وأ تتحمل المسؤولية كاملة كأطراف سياسية تعهدت بالالتزام بدعم البرنامج الحكومي وتنفيذ الاتفاق السياسي.