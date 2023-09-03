رئيس الوزراء يوجه بالتريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك

2023/09/03 | 02:25 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك.وذكر بيان لمحافظة كركوك تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري التريث في اخلاء مقر العمليات في كركوك ، وتوجهه الى المتظاهرين امام مقر القيادة ، والحديث معهم عن توجيه رئيس الوزراء"، لافتا الى ان "المتظاهرين قرروا سحب الخيم وانهاء اعتصامهم وفتح الطريق ".