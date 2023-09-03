2023/09/03 | 06:55 - المصدر: العربية

قرر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء السبت بفرض حظر التجول بمحافظة كركوك، على إثر سقوط 3 قتلى وإصابة عدد آخر في اضطرابات بالمحافظة، في الوقت دعا فيه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كل الأطراف للامتناع عن أي استخدام للقوة أو التهديد بها.في الأثناء، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن التطورات تدفع لاستفحال الأزمة في كركوك مع وصول قوات عسكرية إلى المدينة وتمسك المتظاهرين بالاعتصام.إجراءات صارمةوقالت الشرطة في بيان إنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح"، وشددت على أن قوات الأمن "تقف في صفوف أبناء المدينة على حد سواء لحمايتهم".إلى هذا، طالب السوداني، بحسب بيان نشره المتحدث باسمه، قوات الأمن بالحزم في مواجهة أحداث كركوك وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية. كما دعا "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام" في محافظة كركوك."تمييز يستهدف الوحدة"في حين دان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، "الهجمات التي أدت لمقتل وإصابة عدد من المواطنين الأكراد"