اتحاد جدة يحسم صفقة راموس

2023/09/03 | 08:20 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم نادي اتحاد جدة صفقة التعاقد مع الإسباني سيرجو راموس، لاعب باريس سان جيرمان السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وذكرت تقارير صحفية، أن راموس وقع للاتحاد لمدة موسمين، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين.وكان فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، قد صرح عبر حسابه على "تويتر" (إكس): "الاتحاد قدم عرضا بعقد لمدة موسمين، وينتظر قرار راموس النهائي، بسبب وجود تواصل بينه وبين أندية تركية".وتحرك الاتحاد لحسم صفقة راموس في أسرع وقت، مع تبقي 5 أيام فقط على غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.المصدر/ كووورة