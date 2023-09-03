بيلينغهام يواصل تألقه ويعادل رقم الدون

2023/09/03 | 08:20 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكن النجم الإنكليزي جود بيلينغهام من مواصلة تألقه مع الفريق الملكي منذ بداية هذا الموسم.ومنح بيلينغهام فريق ريال مدريد فوزاً غالياً على حساب خيتافي في إطار مباريات الجولة الرابعة من الليغا الاسبانية.وأصبح بيلينغهام أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل 5 أهداف خلال أول 4 مباريات له في الدوري الاسباني منذ كريستيانو.ويعد الدولي الإنكليزي رابع لاعبي الدوري الإسباني عبر التاريخ يسجل في أول 4 مباريات له، حيث سبق وأن حقق ذلك كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني سيسك فابريغاس.