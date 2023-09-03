اليوم.. وفد أسود الرافدين يتجه صوب تايلاند

2023/09/03 | 11:35 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عماريتوجه منتخبنا الوطني مساء اليوم الأحد متوجها الى مدينة شانغ ماي التايلاندية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند في نُسختها الـ 49.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" وفد ‏المنتخب الوطني سيغادر في الساعة العاشرة من مساء اليوم من مطار بغداد الدولي متوجهاً إلى الدوحة ومنها إلى بانكوك ومن ثم إلى شانغ ماي التايلاندية"، مبينا أن" الوفد سيصل يوم غد وهو نفس موعد وصول اللاعبين المحترفين باستثناء أيمن حسين وباشانغ عبد الله وأمين الحموي الذين سيلتحقون في الخامس من الشهر الحالي ".وأضاف عماد، أن" اللاعبين على أتم الجاهزية، وصفوف قائمة الفريق متكاملة بتواجد 23 لاعباً باستثناء التغيير الذي أحدثه الجهاز الفني بقيادة المدرب خيسوس كاساس في من استبدال مناف يونس بسبب ارتباطه بالامتحانات النهائية الجامعية ومهند علي لتوقيعه عقد احتراف مع أحد الأندية الأوروبية، وتم إضافة أمين الحموي وباشانغ عبد الله بدلاً عنهم ".