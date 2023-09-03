المنتخب العراقي الى تايلند للمشاركة في بطولة "كأس الملك"

2023/09/03 | 11:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يغادر منتخب العراق الوطني إلى تايلند، اليوم الأحد، للمشاركة في بطولة كأس ملكها بنسختها الـ49 لكرة القدم ، على ان يعود الى العراق يوم الـ 11 من شهر أيلول الجاري.

وقال عضو اتحاد الكرة ، مشرف المنتخب العراقي احمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز ، إن وفد المنتخب العراقي يغادر بغداد متوجهاً الى مدينة (شنغ ماي) التايلندية اليوم الاحد، مبينا ان اللاعبين المحترفين المتبقين سيلتحقون بالمنتخب في تايلند .

واضاف ان منتخبنا الوطني اجرى امس اخر وحدتين تدريبيتين الأولى صباحية وتتركز على التمارين البدنية في قاعة الحديد ، والوحدة المسائية أُقيمت في ملعب البرج بجامعة بغداد.

كما اشار الى ان الفريق سيبدأ تدريباته في تايلند فور وصوله مدينة (شنغ ماي)، وسيواجه في اولى مبارياته ببطولة تايلند نظيره الهندي في السابع من الشهر الحالي ، وبنفس اليوم يواجه لبنان نظيره التايلندي ، ويلتقي الفائزان من هاتين المباراتين في النهائي في العاشر من ايلول الحالي.

وكان مدرب المنتخب الاسباني خيسوس كاساس اختار (23) لاعباً للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند وهم كل من : جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، علي عدنان ، ريبين سولاقا ، امين الحمودي ، ماسيس ارتين ، حسين علي حيدر ، فرانس ضياء ، ميرخاس دوسكي ، أحمد يحيى ، أسامة رشيد ، أمجد عطوان ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، اندريه السناطي، حسين علي جاسم، بشار رسن ، أحمد فرحان ، زيدان إقبال ، أيمن حسين ، باشانغ عبدالله ، علي الحمادي.