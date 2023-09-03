المحاضرون المجانيون يتظاهرون في السليمانية (صور)

2023/09/03 | 11:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المحاضرين في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم.

وقال هاوزير كمال لمراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن "العشرات من المحاضرين تظاهروا أمام مديرية تربية السليمانية، صباح اليوم، ويطالبون بالتعيين على الملاك الدائم".

وأضاف، "نحذر من انهيار القطاع التربوي في المحافظة ونحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية ذلك كون اهمال حقوقنا يعني إهمال هذا القطاع".

وبين كمال أن "عدد المحاضرين يتجاوز 35 ألف محاضر مجاني في عموم محافظات الإقليم بعضهم تجاوز خدمته في هذا القطاع إلى اكثر من 15 عاماً علما ان المدارس بحاجة إلى اولئك المحاضرين".

وتمنح وزارة التربية في حكومة الإقليم أموالاً للمحاضرين مقابل عدد المحاضرات التي يقدمونها في المدارس.