التربية تحدد موعد انتظام دوام التلاميذ والطلبة في عموم العراق

2023/09/03 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، تحديد الأوّل من شهر تشرين الأوّل المقبل موعدًا لإنتظام دوم التلاميذ والطلبة في عموم العراق للعام الدراسي 2023 – 2024.

وطبقًا لوثيقة صادرة من من الوزارة حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن"وزير التربية ابراهيم النامس الجبوري وافق اليوم، على إنتظام دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي (2023 – 2024)، في الأوّل من شهر تشرين الأوّل المقبل.

أدناه نصّ الوثيقة: