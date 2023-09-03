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التربية تحدد موعد انتظام دوام التلاميذ والطلبة في عموم العراق

التربية تحدد موعد انتظام دوام التلاميذ والطلبة في عموم العراق
التربية تحدد موعد انتظام دوام التلاميذ والطلبة في عموم العراق
2023/09/03 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، تحديد الأوّل من شهر تشرين الأوّل المقبل موعدًا لإنتظام دوم التلاميذ والطلبة في عموم العراق للعام الدراسي 2023 – 2024.

وطبقًا لوثيقة صادرة من من الوزارة حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن"وزير التربية ابراهيم النامس الجبوري وافق اليوم، على إنتظام دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي (2023 – 2024)، في الأوّل من شهر تشرين الأوّل المقبل.

أدناه نصّ الوثيقة:

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