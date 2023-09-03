2023/09/03 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاحد (3 أيلول 2023)، نقل 5847 حالة طارئة بعجلات الاسعاف منذ انطلاق خطة الاسناد الصحي لزيارة الاربعين وحتى الآن.

وقال الحسناوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم نقل 5847 حالة طارئة بعجلات الاسعاف منذ انطلاق خطة الاسناد الصحي لزيارة الاربعين ولغاية الآن"، مبيناً أنه "تم نشر 731 عجلة اسعاف مرابطة في الطرق التي يسلكها الزائرين".

وأضاف أن "عدد الحالات التي نقلت عبر عجلات الاسعاف والمراجعين للمفارز الطبية منذ انطلاق خطة الاسناد ولغاية الان جاءت كالتالي:

عدد الحالات الطارئة التي نقلت عبر عجلات الاسعاف (5،847) حالة مقسمة بواقع:

- عدد الحالات الطارئة من العراقيينَ (4،646) حالة

- عدد الحالات الطارئة من الزائرين العرب (88) حالة

- عدد الحالات الطارئة من الزائرين الاجانب (1،113) حالة

عدد الزائرين الذين تلقوا الخدمات الصحية من العيادات المتنقلة والمفارز الطبية (582،252) زائرا مقسمة بواقع:

- عدد الحالات المعالجة موقعيا من قبل المسعفين (2،409) حالة

عدد الذين تلقوا الخدمات الصحية من العيادات المتنلقة (8،434) حالة

- عدد الذين تلقوا الخدمات الصحية من المفارز الطبية (571،409) حالة

عدد الاسعافات المرابطة (731) عجلة اسعاف

عدد العيادات الطبية المتنقلة (28) عيادة



