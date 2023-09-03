مركز يؤشر ازدياد معدلات البلاستيك في بيئة العراق ويحذر من "كارثة"

2023/09/03 | 11:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الأحد، من حصول كارثة بيئية في العراق بعد ازدياد معدل دخول البلاستيك الى البيئات الحياتية اليومية في البلاد.

وقال الغراوي في بيان اليوم، ان التلوث البلاستيكي يهدد حياة المواطنين والبيئة في العراق،ويؤثر بشكل مباشر على التنوع البيولوجي.

وأضاف "لقد تخلصت البلدان في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من 686 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية العام 2023 أي حوالي 31% من نفايات العالم".

كما أشار الغراوي إلى انه ومن دون تغييرات كبيرة في السياسة البيئية في العراق على نطاق واسع، فإن المعدل الذي يدخل فيه البلاستيك إلى البيئات الحياتية اليومية في العراق سيزداد بنحو 2.6 ضعفين من العام 2022 إلى العام 2040 ، وهو ماينذر بكارثة تلوث بلاستيكي كبرى".

وطالب رئيس المركزي، الحكومة والجهات المعنية بالحد من استهلاك المواد البلاستيكية، وزيادة إعادة التدوير وتقليل التسربات إلى الحد الأدنى لمنع التلوث البلاستيكي وانشاء مرافق لإدارة النفايات ومعامل لتدويرها في محافظات العراق كافة، وتدعيم السياسة الوطنية المتعلقة بإدارة النفايات، و فصل النفايات في المصدر ووضع نماذج أعمال جديدة لتحسين دمج إدارة النفايات.