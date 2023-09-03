توترات كركوك على طاولة اجتماع الإطار التنسيقي: المحافظة تدار من بغداد

2023/09/03 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الاحد (3 أيلول 2023)، بأن أوضاع محافظة كركوك ستكون على راس الملفات التي سيناقشها الاطار في اجتماعه المقبل.

وذكر عودة في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" الأحداث المتسارعة في كركوك يوم امس اثارت قلق الرأي العام في العراق لكن سرعة تحرك حكومة بغداد واتخاذ سلسلة قرارات عاجلة اسهمت في احتواء الموقف الذي كان متوترًا في بعض المناطق".

واضاف، ان" إدارة كركوك من قبل الحكومة الاتحادية خيار ستراتيجي لارجعة عنه وتدعمه اغلب المكونات وتراه وضعًا عادلًا ومنصفًا ويمنع أي أزمات في مدينة تشكل عراقا مصغرًا، لافتا الى ان" كركوك ستكون على راس الملفات التي سيجري مناقشتها في اجتماع الاطار المقبل".

واشار عودة الى، ان" لجنة تحقيق بدات فعليا أعمالها في معرفة حيثيثات سقوط ضحايا في أحداث كركوك، مشددا على ضرورة تجنب البيانات الحادة التي تؤدي الى تاجيج الاحداث التي لاتخدم اي طرف، لان الاستقرار والأمان مصلحة جماعية لكل المكونات دون استثناء".

ومساء أمس السبت (2 أيلول 2023)، شهدت محافظة كركوك توتراً أمنيا تطور الى إطلاق نار من قبل مجهولين، وسط انباء عن وقوع جرحى وضحايا، اثناء احتجاج كردي "مضاد" لاعتصام العرب الرافضين لتسليم المقر المتقدم للعمليات المشتركة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأعلن المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك عامر شواني، اليوم الاحد (3 أيلول 2023)، رفع حظر التجوال و فتح الطريق بين كركوك وأربيل بعد انسحاب المعتصمين.

وقال شواني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم رفع حظر التجوال و فتح الطريق بين كركوك وأربيل بعد انسحاب المعتصمين من امام مقر العمليات المشتركة".

واضاف أنه "تم ايقاف امر تسليم مقر العمليات لحزب بارزاني الى أشعار اخر".

وأمس السبت، وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، "بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق" داعياً أيضاً، "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".