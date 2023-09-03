الأولمبي يشد رحاله إلى الكويت وعينه على أولمبياد باريس

2023/09/03 | 12:45 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارغادر وفد منتخبنا الأولمبي صباح اليوم الأحد، من مطار بغداد متوجها الى دولة الكويت للدخول في غمار التصفيات الآسيوية التي ستنطلق في السادس من شهر أيلول الحالي .وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي ماهر حسان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المنتخب أنهى آخر وحداته التدريبية على أديم ملاعب المدينة الرياضية في البصرة ضمن المعسكر الذي امتدت لسبعة عشر يوماً خاض خلاله أربع مباريات تجريبية مع منتخبات السودان واليمن وعُمان".وأضاف حسان، "بعد الوصول الى الكويت يتوجه الوفد إلى محل إقامته في فندق "هوليداي إن" في مدينة السالمية، ثم يخوض أولى وحداته التدريبية على ملعب حمد الجابر، استعدادا لمواجهة منتخب مكاو في مستهل المشاركة بالتصفيات يوم السادس من أيلول الحالي ".وأوضح حسان ، " التحق بوفد المنتخب لاعب نادي مالمو السويدي، المحترف يوسف الأمام فيما سيلتحق الكسندر أوراها وبلند ازاد بالفريق في الكويت ".وتابع حسان أن" الجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل، ركز في الوحدة التدريبية الأخيرة على رفع الروح المعنوية للاعبين والتشديد على أهمية خطف البطاقة الأولى والتأكيد على قدرة المنتخب العراقي في المنافسة للتأهل الى أولمبياد باريس ".يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا وضعت منتخبنا الأولمبي في المجموعة السادسة الى جانب كل من الكويت وتيمور الشرقية ومكاو.