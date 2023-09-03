"خطة الأربعين نجحت".. إعادة فتح كل الطرق المغلقة في ديالى

2023/09/03 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، إعادة فتح كل الطرق في المحافظة بعد إغلاقها لغرض تأمين زيارة الأربعين.

وقال الناطق باسم قيادة الشرطة، هيثم الشمري لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الطرق التي اغلقت لدواعي أمنية لتأمين زائري الاربعين في ديالى، ومنها سايد من طريق بعقوبة- بغداد الجديد تم فتحه بالكامل والوضع طبيعي والحركة تسير بين مختلف المدن دون أي اشكاليات".

وأضاف، أن "زيارة الاربعين في ديالى والتي تعد الاضخم من حيث الاعداد، نجحت في عدم تسجيل اي خروقات"، لافتا الى أن "تدفق الزوار الايرانيين عبر منفذ المنذرية لا يزال مستمرا باتجاه الدخول والمغادرة".

وأكد العقيد الشمري، أن "الاجراءات الاحترازية ستبقى قائمة لحين الانتهاء من عودة آخر زائر الى بلاده".

وأشار إلى أن "استنفار أكثر من 15 منتسبا لدعم خطة أمن زيارة الاربعين، حقق نتائج مهمة بدعم الزائرين في عدم تسجيل أي خروقات".

وأمس السبت (2 أيلول 2023)، أعلنت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، انتقال أكثر من 400 موكب خدمي إلى محافظة كربلاء.

وقال رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر لـ"بغداد اليوم"، إنه "مع ساعات الصباح الاولى بدأ 425 موكبا خدميا بالانتقال من محافظة ديالى إلى محافظة كربلاء لإدامة زخم خدمة زائري الاربعين بعد جهودهم لنحو 10 أيام في خدمة الزوار بمختلف مناطق المحافظة".

وأضاف، أن "الانتقال جاء مع إنتهاء مسير الزائرين على طرق ديالى باتجاه كربلاء، فيما بقيت جميع المواكب ضمن معبر المنذرية نظرا لاستمرار تدفق الزائرين الايرانيين ممن يجري نقلهم بالباصات الى العتبات المقدسة لاداء مراسيم زيارة الاربعين".

ومع حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) يتوافد ملايين الزائرين إلى مدينة كربلاء من شتى أصقاع الأرض، لاحياء المراسيم الخاصة بالزيارة التي يرافقها تقديم مختلف انواع الخدمات من قبل المواكب الحسينية التي تنتشر في مختلف المحافظات نحو كربلاء لتقديم الطعام والشراب والعديد من الخدمات الأخرى.